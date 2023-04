Jusqu'au 14/04/2023.

Ce jeudi 13 avril, suite à un accident impliquant 1 PL et 2VL, la D119 (entre le giratoire D119/D519 et le giratoire D119/D518) est coupée par mesure de sécurité à tous véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée de jour uniquement.

Une déviation est mise en place par à tous véhicules via D518, D71L, D71 et D519 via La Côte St André.