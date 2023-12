Jusqu'au 31/12/2023.

Ce mercredi 29 novembre, suite à un risque d'éboulement sur la D114 sur la commune de La Morte, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne au dessus du carrefour D113 / D114 en direction de La Mure, la route est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Déviation : Par les RD 113, 1091, la RN85 et la RD114 via Vizille, Laffrey et La Mure.