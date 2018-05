itinisère - Jusqu'au 15/06/2018.

Dans le cadre de travaux de confortement de murs de soutènement, la route de Revel sur la commune de Domène est fermée à la circulation à compter du 28 mai 2018 et pendant 3 semaines entre 8h45 et 16h45 du lundi au vendredi.

Deux déviations sont mises en place par :

- la RD 291 et la RD 280B via Murianette et Revel (interdites aux PL)

- la RD 280 et la RD 165 via Saint Jean Le Vieux et Villard- Bonnot