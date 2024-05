RD1091 « TRAVAUX DE MAINTENANCE AU GRAND TUNNEL DU CHAMBON »

Commune de Mizoën

Dans le cadre de la maintenance préventive du grand tunnel du Chambon dans le département de l’Isère (dont l’entrée est située à environ 300 mètres après le barrage du Chambon, direction Briançon), sur la commune de Mizoën, ainsi que dans le cadre des travaux de réfection de chaussée du tunnel du Grand Clot dans le département des Hautes Alpes, la circulation sur la RD1091 sera interrompue pendant 4 nuits (de 21h à 6h) du 27 au 31 mai 2024 matin (nuits de lundi, mardi, mercredi et jeudi).

La RD1091 sera coupée après le carrefour RD1091/RD25 (direction Briançon sur la commune de Mizoên), et le côté Est du Grand tunnel du Chambon (côté Briançon) sur la section iséroise, ainsi que de part et d’autre du tunnel du Grand Clot sur le département des Hautes Alpes.

Ces travaux impliquent la restriction suivante :

COUPURE 4 nuits de 21h à 6h, du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024 matin.

Liaison Briançon => Grenoble:

Pour les usagers en provenance de Briançon qui souhaitent rejoindre Grenoble, déviation par Gap et la RN85 via le col Bayard et La Mure par la RD1085 sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés se dirigeant vers Vizille / Grenoble, qui devront emprunter la RD529 depuis la RD1085 à la Mure, via St Georges de Commiers.

Liaison Grenoble => Briançon:

Pour les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85 en direction de Vizille, un itinéraire de déviation par les RN85 et RD1085 sera mis en place à Vizille pour rejoindre Briançon via Laffrey, La Mure et Gap via le col Bayard (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap) puis par la RN94 en direction de Briançon, via Embrun.