D1091 – Rampe des Commères:

Travaux de sécurisation du 13 mai au 5 juillet 2024

Assurer la sécurité des usagers et améliorer la qualité des infrastructures routières sont une priorité du Département. Ce dernier investit chaque année près de 100 millions d’euros pour faciliter et améliorer les conditions de déplacements en Isère, en particulier sur les routes de montagne soumises aux risques naturels.

La route départementale (RD) 1091 est exposée à des risques de chutes de blocs, notamment dans le secteur du tunnel des Commères, situé après l’embranchement avec la RD530, en direction des Deux-Alpes.

Le Département va donc entreprendre du 13 mai au 5 juillet 2024 d’importants travaux de sécurisation des talus de bord de route en aval du tunnel des Commères. Ces derniers permettront aussi de préserver l’infrastructure routière. Le coût de cette première phase de travaux est de 1, 5 millions d’euros entièrement financés par le Département.

Les modalités d’exploitation de la route seront adaptées aux contraintes du chantier que le Département s’est efforcé de limiter au maximum, au regard des exigences techniques et des enjeux de sécurité.

Une fermeture nécessaire de la route en journée durant les deux premières semaines du chantier

Les dispositifs de protection actuels sur cette section de la RD1091 n’assurent plus une protection suffisante. Les chutes de blocs survenues récemment ont conduit le Département à lancer une étude qui a mis en évidence la présence de blocs volumineux et potentiellement instables au niveau des talus de bord de route.

Aussi, le Département a décidé de réaliser d’importants travaux pour éliminer ou conforter ces blocs.

La sécurité des usagers (véhicules légers, poids lourds, cyclistes et piétons) sous route ouverte ou alternat ne pouvant être garantie pendant les interventions de purge des blocs, le Département doit fermer la route entre 8h30 et 17h00 du lundi au vendredi entre le 13 mai et le 27 mai 2024. Durant la fermeture de la RD1091, les usagers voulant rejoindre Briançon depuis Grenoble devront emprunter la RD1075 et la RD994 jusqu’à Gap, puis la RN94 jusqu’à Briançon. Ceux souhaitant rejoindre Grenoble depuis Briançon sont invités à transiter par Gap puis à emprunter la RD1085 et la RN85.

Le chantier se poursuivra sous alternat.

Des dispositifs de chantier spécifiques en raison de la présence d’amiante naturelle dans les roches.

Les roches constituant les talus de bord de route contiennent de l’amiante naturelle. Le Département a mis en place des dispositifs de protection renforcés pour assurer la sécurité des personnels intervenant sur le chantier et des usagers de la route.

Ainsi :