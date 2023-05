Jusqu'au 26/05/2023.

TUNNEL DES COMMERES

FERMETURE DE LA RD1091

EXERCICE DE SECURITE

Le jeudi 25 mai 2023 à partir de 22h00

Dans le cadre d’un exercice de sécurité dans le tunnel des Commères (à environ 700 mètres du carrefour RD1091 / RD530 – « Clapier d’Auris ») en direction de Briançon, sur la commune Les Deux Alpes, la route départementale RD1091 sera coupée à toute circulation le jeudi 25 mai 2023 à 22h00 au vendredi 26 mai 2023 à 02h00 environ.

La fermeture sera mise en place au niveau du carrefour RD 1091 / RD 530 « Clapier d’Auris » (sur la commune d’Auris en Oisans) côté Grenoble et le carrefour RD1091 / RD220 au lieu-dit La Rivoire (sur la commune des Deux Alpes). Le village de Le Freney d’Oisans, la station des 2 Alpes (commune des Deux Alpes) ainsi que les villages de Mizoën, Clavans-en-Haut-Oisans et Besse-en-Oisans ne seront plus accessibles pour les usagers en provenance de Bourg d’Oisans.

Déviations :

Pour les usagers en provenance de Grenoble et Jarrie, à Vizille, par la RN85 en direction de Gap, via Laffrey, puis par la RN94 en direction de Briançon, via Embrun.