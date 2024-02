Jusqu'au 12/02/2024.

Ce samedi 10 février, en raison de mauvaises conditions météorologiques sur la commune de Villar d'Arène (Col du Lautaret), la D1091 est fermée à toute circulation après La Grave pour un durée indéterminée.

Demi tour obligatoire à Villar d'Arène.

Une déviation est mise en place par la RN85 via La Mure et Gap ou par la RD1075 via le col de La Croix Haute et Gap.