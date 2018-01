itinisère - Jusqu'au 06/01/2018.

En raison des mauvaises conditions météorologiques (neige, vent,...), le col du Lautaret situé dans les Hautes-Alpes est fermé à la circulation dans les deux sens (entre Villar d'Arène et Pont de l'Alpe) à compter du 03 janvier 2018 à 10h10 pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place entre GRENOBLE et BRIANCON par la route départementale 1075 passant par le col de la Croix Haute en suivant la direction Sisteron.



- Sens Grenoble vers Briançon: déviation depuis Grenoble par l'A480, l'A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron jusqu'à Gap

- Sens Briançon vers Grenoble: déviation depuis Gap par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix Haute jusqu'à l'A51 (Vif) et l'A480 à Grenoble.



Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: www.inforoute05.fr