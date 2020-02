Jusqu'au 06/02/2020.

Fermeture Col du Lautaret

Déviation par la N85





En raison des mauvaises conditions météorologiques, le col du Lautaret situé dans les Hautes-Alpes est fermé à la circulation dans les deux sens entre Villar-d’Arène et Pont de l’Alpe pour une durée indéterminée.



Déviation par N85

Une déviation est mise en place entre Grenoble et Briançon par la N85 via la Mure et Gap.



- Sens Grenoble vers Briançon : déviation depuis Vizille par la N85 via La Mure, le col Bayard puis la N94 en direction de Briançon.



- Sens Briançon vers Grenoble : déviation depuis Briançon par Gap et la N85 via le Col Bayard et La Mure jusqu’à Vizille (descente de Laffrey).



Restrictions de circulation au Col Bayard : interdiction des PL supérieurs à 26 tonnes non munis d’un dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service , interdiction valable depuis la limte des Hautes-Alpes jusqu’à Gap.



Restrictions de circulation dans la Rampe de Laffrey : interdiction pour les PL de PTAC supérieur à 7,5T et aux autocars non autorisés qui devront emprunter depuis La Mure la D529 via St Georges de Commiers.