itinisère - Jusqu'au 03/01/2018.

La D1091, entre le Grenoble et Briançon, à hauteur de la Grave, est coupée dans les deux sens de circulation. Il est demandé aux automobilistes d'éviter ce secteur. Pour cela, depuis Briançon, il faut rejoindre Grenoble par Gap et la Mure viat la RN85. Il est rappelé que la N85 est interdite aux poids lourds et aux transports en commun de plus de 7.5 tonnes entre Laffrey et Vizille. (suivre déviation locale). Pour les usagers désirant rejoindre les Hautes-Alpes depuis Grenoble, il faut suivre la signalisation mise en place qui consiste à rejoindre Briançon par la N85 via La Mure et Gap.