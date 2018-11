itinisère - Du 16/11/2018 au 19/11/2018

FLASH SPECIAL

Fermeture de la D1082 à Sablons (en agglomération)

Du vendredi 16 novembre soir au lundi 19 novembre matin

A l’occasion de la Foire de Sablons les 17 et 18 novembre 2018, la D1082 sera fermée en agglomération entre le carrefour D1082 / D4 et le lieu-dit « Champ des Cloîtres » sur la commune de Sablons, du 16 novembre à 22h00 au 19 novembre 2018 à 01h00.

Déviation dans les 2 sens de circulation par les D4, D51 et N7 via Sablons, Salaise-sur-Sanne et Chanas.