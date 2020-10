Jusqu'au 30/11/2020.

D1075 fermée à Porcieu-Amblagnieu

Octobre-Novembre 2020

Le Département de l’Isère effectue de travaux de chaussée sur le carrefour giratoire RD 1075 / Voie Communale - rue des Carrières à Porcieu-Amblagnieu.

Il est prévu de fermer la RD 1075 en continu au droit des travaux sur la période du jeudi 1er octobre à 07h30 jusqu’au lundi 30 novembre 2020 à 17h00, 24h/24 et 7j/7, ainsi que la rue des Carrières et la rue des Berliattes .

Des déviations pour les véhicules hors bus scolaires et transports exceptionnels seront mises en place par les RD52, RD 52M, RD 52C, RD 65L et RD65 via Montalieu-Vercieu, Porcieu-Amblagnieu, Charrette, Parmilieu, La-Balme-les-Grottes et Vertieu, dans les 2 sens de circulation.

Les convois exceptionnels ne pourront pas circuler sur la RD1075 au droit du chantier.

Les bus de transports scolaires impactés sont autorisés à emprunter la RD 1075 au droit du chantier.