Jusqu'au 31/01/2021.

FERMETURE de la D1075

(sur la commune de Coublevie)

Suite à un risque imminent d’effondrement d’une maison située en bordure de la D1075 dans l’agglomération de Coublevie à la limite avec la commune de Voiron et pour des raisons de sécurité, la route départementale 1075 est coupée uniquement aux PL de plus de 3,5T dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée. Les cars ne sont pas concernés.

Des travaux de démolition sont en cours.

Une déviation est mise en place pour les PL via les D1085 et D592 entre Voreppe (giratoire de la Crue de Moirans) et Voiron via Moirans.