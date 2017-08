Itinisère - Jusqu'au 25/08/2017.

Ce vendredi 25 août, sur la D1075 entre Grenoble et Sisteron, dans les deux sens de circulation, en raison d'importantes difficultés de circulation dans le secteur de Lus la Croix Haute, il est demandé aux automobilistes d'éviter ce secteur.

Pour cela :



• depuis Grenoble, il faut suivre la signalisation mise en place qui consiste à rejoindre Gap et Sisteron

par la N85 et la Mure



• depuis Sisteron, il faut rejoindre Grenoble par Gap et la Mure via la N85. La circulation des poids lourds

et transports en commun est interdite sur la RN85 entre Laffrey et Vizille.

Une déviation pour ces véhicules est mise en place entre La Mure et Jarrie par la D529. Depuis Sisteron jusqu'à Grenoble, cela représente une allongement de parcours d'une quinzaine de km.