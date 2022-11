Jusqu'au 31/12/2022.

En raison d'un incendie sur la commune de Villard-Bonnot (Pont sur l'Isère entre Villard-Bonnot et Crolles), la D10 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par : RD 523, RD 165, RD 30 et RD 1090 via Le Versoud, Saint-Nazaire-Les-Eymes,Bernin et Crolles.