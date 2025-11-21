Interdiction PL – RN85 / RD1085 (rampe de Laffrey → La Mure)

En raison des conditions météorologiques, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite dans le sens Vizille → La Mure jusqu’au samedi 22 novembre à 10h.

Secteurs concernés :

• RN85 – rampe de Laffrey entre Vizille et Saint-Pierre-de-Mésage

• RD1085 entre Laffrey et La Mure

La circulation reste ouverte aux véhicules légers.

Déviations poids lourds :

• Locale : RD529 via Champ-sur-Drac / La Mure

• Grande maille : via A51 puis D1075 / col du Fau / Lus-la-Croix-Haute