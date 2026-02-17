Ce mardi 17 février sur la commune de Huez, la RD64 est coupée suite à un éboulement entre Champagnier et la N85.

Cela nécessite l'intervention des équipes des risques naturels pour évaluer les risques.

La coupure est prévue pour une durée indéterminée dans les deux sens de circulation mais au minimum jusqu'à la fin de semaine étant donné les prévisions météorologiques et suivant l'analyse faite.

La déviation se fera par la D64 du côté d'Echirolles.