Ce samedi 21 février, la D526 sur Chantepérier, Entraigues, Valbonnais est coupée à toute circulation de 11h à 17h. (Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux usagers en desserte locale, aux véhicules de police, aux véhicules de secours et aux véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route, quand la situation le permet) pour une durée indéterminée.

Déviation : par les RD 526, 1085, la RN85 et la RD1091 via La Mure, Vizille et Bourg d'Oisans