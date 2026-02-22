Sur la D1091, entre le Col du Lautaret et Vizille, en direction de Grenoble, la circulation est coupée, du fait d'un éboulement rocheux, dans le secteur de Mizoën. Il est demandé aux automobilistes d'éviter ce secteur.



Pour cela, depuis Briançon, il faut rejoindre Grenoble par Gap, Veynes puis le Col de la Croix Haute par la D1075. Pour rejoindre Grenoble, l'allongement de parcours est de l'ordre de 90 km depuis Briançon, pour une durée de parcours de 1h20 supplémentaire. ( 210km et 3h20, contre 120 km 2h par le Col du Lautaret)



La D1091 entre Grenoble et Briançon, en direction de Briançon, est coupée, dans le secteur de Mizoën, suite à des éboulements rocheux. Il est demandé aux usagers désirant rejoindre les Hautes-Alpes depuis Grenoble, d'éviter ce secteur.



Pour cela, il faut suivre la signalisation mise en place qui consiste à rejoindre Briançon par l'A51 jusqu'au col du Fau et la D1075 via Col de la Croix Haute et Gap.