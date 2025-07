Ce mercredi 30 juillet, en raison d'un incident à Ornacieux-Balbins, Porte-des-Bonnevaux (restaurant le Relais de la Blache), la RD518 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation, de jour uniquement, pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place à tous les véhicules via D518, D51, et D41 via Porte-des-Bonnevaux.