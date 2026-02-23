Infos route : Coupure de route à La Côte-Saint-André, Ornacieux-Balbins et Penol
Route fermée
Ce lundi 23 février, en raison d'un incendie d'habitation, la D73 est coupée sur les communes de La Côte-Saint-André, Ornacieux-Balbins, Penol, à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.
Une déviation est mise en place :
- Dans le sens Penol vers La Côte Saint André suivre D41et D41 H via Ornacieux/Balbins.
- Dans le sens La Côte Saint André vers Penol suivre D157 et D157A via Sardieu.