itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/02/2026

Infos route : Coupure de route à La Côte-Saint-André, Ornacieux-Balbins et Penol

Route fermée

Ce lundi 23 février, en raison d'un incendie d'habitation, la D73 est coupée sur les communes de La Côte-Saint-André, Ornacieux-Balbins, Penol,  à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place : 

  • Dans le sens Penol vers La Côte Saint André suivre D41et D41 H via Ornacieux/Balbins.
  • Dans le sens La Côte Saint André vers Penol suivre D157 et D157A via Sardieu.
Voir toutes les infos trafic