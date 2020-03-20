itinisère
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Date d'impression : 20/03/2020

Infos transport en commun : Coronavirus adaptation des horaires

Perturbation

Jusqu'au 20/03/2020 - Transisère

 Covid-19 : consultez l’actualité sur www.transisere.fr avant tout déplacement. 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car 1982 AOSTE-MORESTEL-CREMIEU Transisère

    vers CREMIEU / MORESTEL / VILLEMOIRIEU
    vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN / CREMIEU / DIZIMIEU / MORESTEL

  • Car 1981 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Transisère

    vers PONT DE CHERUY
    vers BALME LES GROTTES (LA) / BOUVESSE QUIRIEU

  • Car 1980 SAINT ROMAIN DE JALIONAS - MEYZIEU Transisère

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car 2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisère

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

  • Car 2700 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / LENTIOL / MONTSEVEROUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE

  • Car 2090 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION
    vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car 1350 SATOLAS ET BONCE-LYON Transisère

    vers LYON
    vers SATOLAS ET BONCE

  • Car 1230 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SALAGNON / SERMERIEU

  • Car 1150 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Transisère

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU

  • Car 1130 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers GRAND LEMPS (LE)

  • Car 2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ARTAS / CRACHIER / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car 2070 HEYRIEUX-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT ALBAN DE ROCHE / VALENCIN

  • Car 1380 LES ABRETS-VOIRON Transisère

    vers VOIRON
    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)

  • Car 1000 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)

  • Car 1010 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL

  • Car 1410 PONT DE BEAUVOISIN-SAINT LAURENT DE MURE Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN

  • Car 1450 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers DOLOMIEU / MONTCARRA / SAINT SAVIN

  • Car 1020 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
    vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN

  • Car 1140 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car 1930 EXPRESS L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisère

    vers LYON
    vers ISLE D'ABEAU (L')

  • Car 1050 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL

  • Car 1920 EXPRESS BOURGOIN-L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisère

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car 1060 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Transisère

    vers VERPILLIERE (LA) / VILLEFONTAINE
    vers PONT DE CHERUY

  • Car 2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car 1040 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L')
    vers PONT DE CHERUY

  • Car 1940 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Transisère

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car 2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisère

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car 2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisère

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car 2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE