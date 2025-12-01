Infos transport en commun : Contraintes véhicules, ligne 23 perturbée
Perturbation
En raison de contraintes de véhicules indépendantes de notre volonté, le service est momentanément perturbé et certaines courses ne peuvent pas être assurées. Les équipes sont mobilisées afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage