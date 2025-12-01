itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/12/2025

Infos transport en commun : Contraintes véhicules, ligne 23 perturbée

Perturbation

Jusqu'au 17/12/2025 - M réso

En raison de contraintes de véhicules indépendantes de notre volonté, le service est momentanément perturbé et certaines courses ne peuvent pas être assurées. Les équipes sont mobilisées afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
Voir toutes les infos trafic