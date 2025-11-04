itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 03/11/2025

Infos transport en commun : contraintes d'exploitation, ligne C perturbée (retard max : 13 mn)

Perturbation

Jusqu'au 04/11/2025 - M’Réso

Depuis 07h57, la ligne C est perturbée en raison de contraintes d'exploitation. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 13 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C SEYSSINS Le Prisme / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Condillac M’Réso

    vers SEYSSINS - Le Prisme
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac
Voir toutes les infos trafic