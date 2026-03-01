Infos transport en commun : contraintes d'exploitation, ligne C fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 16h28, la ligne C est fortement perturbée en raison de contraintes d'exploitation. D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
C Seyssins Le Prisme / Saint-Martin-d'Hères Université - Condillac M résovers SEYSSINS - Le Prisme
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / GRENOBLE - Gustave Rivet