Infos transport en commun : contraintes d'exploitation, ligne C fortement perturbée (retards).

Depuis 16h28, la ligne C est fortement perturbée en raison de contraintes d'exploitation. D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

  • Tramway C Seyssins Le Prisme / Saint-Martin-d'Hères Université - Condillac M réso

    vers SEYSSINS - Le Prisme
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / GRENOBLE - Gustave Rivet
