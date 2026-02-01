Infos transport en commun : contraintes d'exploitation, ligne B perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 16h09, la ligne B est perturbée en raison de contraintes d'exploitation. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
B Grenoble Oxford / Gières Plaine des Sports M résovers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Palais de Justice - Gare / GRENOBLE - Sainte-Claire - Les Halles
vers GIERES - Plaine des Sports