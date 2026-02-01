itinisère

Date d'impression : 23/02/2026

Infos transport en commun : contraintes d'exploitation, ligne B perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 24/02/2026 - M réso

Depuis 16h09, la ligne B est perturbée en raison de contraintes d'exploitation. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway B Grenoble Oxford / Gières Plaine des Sports M réso

    vers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Palais de Justice - Gare / GRENOBLE - Sainte-Claire - Les Halles
    vers GIERES - Plaine des Sports
