Infos transport en commun : contraintes d'exploitation, ligne A perturbée (retard max : 14 mn)
Perturbation
Depuis 15h49, la ligne A est perturbée en raison de contraintes d'exploitation. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 14 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M’Résovers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Berriat-Le Magasin / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place