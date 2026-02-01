Tramway A Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Etoile M réso

vers FONTAINE - La Poya / FONTAINE - Louis Maisonnat / GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Albert 1er de Belgique / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo

vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe

