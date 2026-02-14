Infos transport en commun : contraintes d'exploitation, ligne 25 perturbée (retard max : 12 mn)
Perturbation
Depuis 15h07, la ligne 25 est perturbée en raison de contraintes d'exploitation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 12 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne