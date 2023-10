Perturbation

Du 13/10/2023 au 13/10/2023 - Pays Viennois

En raison du mouvement de grève national et d'une manifestation dans Vienne, la circulation des bus et navettes sera perturbée ce vendredi 13 octobre. Plus d'informations sur www.lva-mobilite.fr, rubrique Actualités du réseau. Nous vous remercions pour votre compréhension.