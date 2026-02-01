itinisère

Infos transport en commun : circulation difficile, ligne C8 perturbée (retard max : 12 mn)

Perturbation

Jusqu'au 28/02/2026 - M réso

Depuis 17h30, la ligne C8 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 12 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
