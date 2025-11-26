Infos transport en commun : circulation difficile, ligne C8 perturbée (retard max : 15 mn)
Perturbation
Depuis 17h25, la ligne C8 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place