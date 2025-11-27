Perturbation

Jusqu'au 27/11/2025 - M réso

Depuis 17h56, la ligne C7 est fortement perturbée en raison d'une circulation difficile. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Des bus navettes assureront la liaison entre l'arrêt Gendarmerie de la ligne 16 et le terminus de Comboire.