Infos transport en commun : circulation difficile, ligne C7 fortement perturbée (retards).

Jusqu'au 27/11/2025 - M réso

Depuis 17h56, la ligne C7 est fortement perturbée en raison d'une circulation difficile. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Des bus navettes assureront la liaison entre l'arrêt Gendarmerie de la ligne 16 et le terminus de Comboire.

  • Bus C7 ÉCHIROLLES Comboire / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Henri Wallon M réso

    vers SEYSSINS - Comboire / ECHIROLLES - Colonel Manhès
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon
