Infos transport en commun : circulation difficile, ligne C5 fortement perturbée (retard max : 15 mn)
Perturbation
Depuis 16h30, la ligne C5 est fortement perturbée en raison d'une circulation difficile. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Résovers GIERES - Université - Biologie
vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare