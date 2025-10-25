itinisère

Date d'impression : 24/10/2025

Infos transport en commun : circulation difficile, ligne C5 fortement perturbée (retard max : 15 mn)

Perturbation

Jusqu'au 25/10/2025 - M’Réso

Depuis 16h30, la ligne C5 est fortement perturbée en raison d'une circulation difficile. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Réso

    vers GIERES - Université - Biologie
    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
