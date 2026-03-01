itinisère

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Date d'impression : 20/03/2026

Infos transport en commun : circulation difficile, ligne C14 perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 21/03/2026 - M réso

Depuis 16h15, la ligne C14 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C14 Grenoble Gares / St-Georges-de-Commiers Gare M réso

    vers GRENOBLE - Gares
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-Georges-de-Commiers Gare
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