Infos transport en commun : circulation difficile, ligne C14 perturbée (retard max : 15 mn)

Perturbation

Jusqu'au 18/09/2025 - M’Réso

Depuis 12h49, la ligne C14 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare / LE GUA Les Saillants M’Réso

    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare
    vers GRENOBLE - Gares
