Infos transport en commun : circulation difficile, ligne C14 fortement perturbée (retard max : 17 mn)
Perturbation
Depuis 08h33, la ligne C14 est fortement perturbée en raison d'une circulation difficile. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 17 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
C14 Grenoble Gares / St-Georges-de-Commiers Gare M résovers GRENOBLE - Gares
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-Georges-de-Commiers Gare