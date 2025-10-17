itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/10/2025

Infos transport en commun : circulation difficile, ligne C1 perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - M’Réso

Depuis 08h20, la ligne C1 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
Voir toutes les infos trafic