Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 70 perturbée (retard max : 20 mn)
Perturbation
Depuis 16h45, la ligne 70 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 20 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
70 Champ-sur-Drac La Melle / Montchaboud Le Village M résovers CHAMP SUR DRAC - La Melle / VIZILLE - Vizille Lycée
vers MONTCHABOUD - Montchaboud Le Village / VIZILLE - Chantefeuille / VIZILLE - Place du Château