Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 67 fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 17h22, la ligne 67 est fortement perturbée en raison d'une circulation difficile. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le départ de 17h15 de Herbeys le Bourg en direction de Collège est annulé.
Ligne(s) concernée(s)
67 HERBEYS Le Bourg / GRENOBLE Grand’place M’Résovers GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg
vers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet