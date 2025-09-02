itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 01/09/2025

Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 67 fortement perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 02/09/2025 - M’Réso

Depuis 17h22, la ligne 67 est fortement perturbée en raison d'une circulation difficile. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le départ de 17h15 de Herbeys le Bourg en direction de Collège est annulé.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 67 HERBEYS Le Bourg / GRENOBLE Grand’place M’Réso

    vers GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg
    vers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet
Voir toutes les infos trafic