Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 46 perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 16h52, la ligne 46 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
46 SAINT-PAUL-DE-VARCES Place / VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET République M’Résovers SAINT-PAUL-DE-VARCES - Saint-Paul-de-Varces Place
vers VARCES ALLIERES ET RISSET - Collège Jules Verne / VARCES ALLIERES ET RISSET - Rond-Point de l'Europe