Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 46 perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 06/09/2025 - M’Réso

Depuis 16h52, la ligne 46 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 46 SAINT-PAUL-DE-VARCES Place / VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET République M’Réso

    vers SAINT-PAUL-DE-VARCES - Saint-Paul-de-Varces Place
    vers VARCES ALLIERES ET RISSET - Collège Jules Verne / VARCES ALLIERES ET RISSET - Rond-Point de l'Europe
