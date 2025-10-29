itinisère

Date d'impression : 28/10/2025

Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 20 perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 29/10/2025 - M’Réso

Depuis 16h35, la ligne 20 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M’Réso

    vers VEUREY VOROIZE - La Rive / NOYAREY - Bascule / SASSENAGE - Les Engenières
    vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya
