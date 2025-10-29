Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 20 perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 16h35, la ligne 20 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M’Résovers VEUREY VOROIZE - La Rive / NOYAREY - Bascule / SASSENAGE - Les Engenières
vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya