itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 27/02/2026

Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 15 perturbée (retard max : 15 mn)

Perturbation

Jusqu'au 28/02/2026 - M réso

Depuis 17h32, la ligne 15 est perturbée en raison d'une circulation difficile . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières
Voir toutes les infos trafic