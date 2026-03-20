itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 20/03/2026

Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 15 fortement perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 20/03/2026 - M réso

Depuis 19h15, la ligne 15 est fortement perturbée en raison d'une circulation difficile. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières
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