Infos transport en commun : circulation difficile, ligne 15 fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 19h15, la ligne 15 est fortement perturbée en raison d'une circulation difficile. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
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15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières