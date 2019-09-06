Infos transport en commun : Changement de look pour les car Transisère dès septembre 2019
Commercial
Votre car change de look entre septembre et janvier !
Attention de bien vérifier à l’avant du véhicule le numéro de la ligne et sa destination.
Merci de votre compréhension
L'équipe Transisère
Ligne(s) concernée(s)
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PVILA PRIMAIRE VILLE VIEILLE-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers VILLARD DE LANS
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PVILB PRIMAIRE LES POUTEILS-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers VILLARD DE LANS
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PVILC PRIMAIRE LES JARRANDS-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers VILLARD DE LANS
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PVSCA PRIMAIRE VENOSC Transisèrevers DEUX ALPES (LES)
vers DEUX ALPES (LES)
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RAV01 GONCELIN-PONTCHARRA-LA RAVOIRE Transisèrevers RAVOIRE (LA)
vers GONCELIN
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SAN01 STE ANNE SUR GERVONDE-ST AGNIN SUR BION Transisèrevers SAINT AGNIN SUR BION
vers SAINTE ANNE SUR GERVONDE
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SCF01 VENERIEU-ST H.DE BRENS-TREPT-ST CHEF Transisèrevers SAINT CHEF
vers SOLEYMIEU / TREPT / VENERIEU
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SCF02 VIGNIEU-MONTCARRA-SALAGNON-ST CHEF Transisèrevers SAINT CHEF
vers MONTCARRA / SAINT CHEF / SALAGNON / SERMERIEU
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SGC01 ROMAGNIEU(LE FAYET)-ST GENIX SUR GUIERS Transisèrevers SAINT GENIX SUR GUIERS
vers ROMAGNIEU
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SGC02 CHIMILIN-GRANIEU-ST GENIX/GUIERS Transisèrevers SAINT GENIX SUR GUIERS
vers CHIMILIN / GRANIEU
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SGC03 AOSTE-ST GENIX SUR GUIERS Transisèrevers SAINT GENIX SUR GUIERS
vers AOSTE
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SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Transisèrevers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers OYTIER SAINT OBLAS
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SGE03 ST GEORGES COMBEROUSSE-ST GEORGES ESP Transisèrevers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
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SGE04 ARTAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Transisèrevers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers ARTAS / CHARANTONNAY
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SJB01 LIEUDIEU-VIL. DE MARC-ST JEAN DE BOURNAY Transisèrevers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers VILLENEUVE DE MARC
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SJB02 MEYSSIES-VIL. DE MARC-ST JEAN DE BOURNAY Transisèrevers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers MEYSSIEZ
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SJB03 CULIN-ST AGNIN/BION-ST JEAN BOURNAY Transisèrevers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers CULIN
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SJB04 TRAMOLE-CHATONNAY-ST J.BOURNAY Transisèrevers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers CHAMPIER / SAINTE ANNE SUR GERVONDE / TRAMOLE
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SJB05 CRACHIER-ARTAS-ST J. BOURNAY Transisèrevers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ARTAS
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SJB06 VILLENEUVE MARC-ST J. BOURNAY corres2090 Transisèrevers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers SAINT JEAN DE BOURNAY
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SJB07 ROYAS-S. MEPIN-ST J. BOURNAY(Corres2090) Transisèrevers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers SAVAS MEPIN
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SJB08 SAVAS MEPIN-SAINT JEAN DE BOURNAY Transisèrevers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers BEAUVOIR DE MARC
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SJB09 ARTAS-SAINT JEAN DE BOURNAY Transisèrevers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ARTAS
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SJM03 ST GERVAIS-VINAY-POLIENAS-ST JEAN DE M. Transisèrevers SAINT JEAN DE MOIRANS
vers SAINT GERVAIS
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SMH02 ST MARTIN D'URIAGE-GIERES-ST M.D'HERES Transisèrevers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES / SAINT MARTIN D'URIAGE
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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SMH03 TENCIN-LE VERSOUD-ST MARTIN D'HERES Transisèrevers SAINT MARTIN D'HERES
vers CHAMP PRES FROGES (LE) / TENCIN
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TUL01 MONTAUD-TULLINS Transisèrevers TULLINS
vers MONTAUD
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TUL02 LA RIVIERE-ST QUENTIN-TULLINS Transisèrevers TULLINS
vers SAINT QUENTIN SUR ISERE
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TUL03 POLIENAS-TULLINS Transisèrevers TULLINS
vers POLIENAS
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TUL04 MORETTE-CRAS-TULLINS Transisèrevers TULLINS
vers MORETTE
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VER01 CHAMAGNIEU-FRONTONAS-LA VERPILLIERE Transisèrevers VERPILLIERE (LA)
vers CHAMAGNIEU / CHARVIEU CHAVAGNEUX
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VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Transisèrevers CREMIEU / VERPILLIERE (LA)
vers ANTHON / CHARVIEU CHAVAGNEUX / CHAVANOZ / DIZIMIEU / TIGNIEU JAMEYZIEU / VEYSSILIEU / VILLETTE D'ANTHON
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VER08 FRONTONAS-LA VERPILLIERE Transisèrevers VERPILLIERE (LA)
vers FRONTONAS
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VIL01 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
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VIL02 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
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VIL03 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
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VIL04 RENCUREL-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers RENCUREL
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VIL05 ENGINS-LANS EN VERCORS-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers ENGINS / LANS EN VERCORS
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VIL06 BOIS BARBU-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers VILLARD DE LANS
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VIL07 COTE 2000-CORRENÇON-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers CORRENCON EN VERCORS
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VIL08 ST NIZIER-LANS EN V.-VILLARD DE LANS Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers LANS EN VERCORS / SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE
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VIZ03 BOURG D'OISANS-VIZILLE Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE) / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
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VIZ06 LA MURE-LAFFREY-VIZILLE Transisèrevers VIZILLE
vers MURE (LA)
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VIZ07 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-VIZILLE Transisèrevers VIZILLE
vers MURE (LA)
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VIZ10 CHAMROUSSE-VIZILLE Transisèrevers VIZILLE
vers CHAMROUSSE
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VOI06 BIZONNES-OYEU-VOIRON Transisèrevers VOIRON
vers BIZONNES / BURCIN
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VOI07 LA FRETTE-COLOMBE-VOIRON Transisèrevers VOIRON
vers APPRIEU / BEVENAIS / COLOMBE / FRETTE (LA) / GRAND LEMPS (LE)
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VOR01 GRENOBLE-SAINT EGREVE-VOREPPE Transisèrevers VOIRON / VOREPPE
vers FONTAINE / FONTANIL CORNILLON / GRENOBLE / SAINT EGREVE