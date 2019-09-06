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Date d'impression : 30/08/2019

Infos transport en commun : Changement de look pour les car Transisère dès septembre 2019

Commercial

Jusqu'au 06/09/2019. - Transisère

Votre car change de look entre septembre et janvier !

Attention de bien vérifier à l’avant du véhicule le numéro de la ligne et sa destination. 

 

Merci de votre compréhension 

L'équipe Transisère

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PVILA PRIMAIRE VILLE VIEILLE-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers VILLARD DE LANS

  • Car PVILB PRIMAIRE LES POUTEILS-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers VILLARD DE LANS

  • Car PVILC PRIMAIRE LES JARRANDS-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers VILLARD DE LANS

  • Car PVSCA PRIMAIRE VENOSC Transisère

    vers DEUX ALPES (LES)
    vers DEUX ALPES (LES)

  • Car RAV01 GONCELIN-PONTCHARRA-LA RAVOIRE Transisère

    vers RAVOIRE (LA)
    vers GONCELIN

  • Car SAN01 STE ANNE SUR GERVONDE-ST AGNIN SUR BION Transisère

    vers SAINT AGNIN SUR BION
    vers SAINTE ANNE SUR GERVONDE

  • Car SCF01 VENERIEU-ST H.DE BRENS-TREPT-ST CHEF Transisère

    vers SAINT CHEF
    vers SOLEYMIEU / TREPT / VENERIEU

  • Car SCF02 VIGNIEU-MONTCARRA-SALAGNON-ST CHEF Transisère

    vers SAINT CHEF
    vers MONTCARRA / SAINT CHEF / SALAGNON / SERMERIEU

  • Car SGC01 ROMAGNIEU(LE FAYET)-ST GENIX SUR GUIERS Transisère

    vers SAINT GENIX SUR GUIERS
    vers ROMAGNIEU

  • Car SGC02 CHIMILIN-GRANIEU-ST GENIX/GUIERS Transisère

    vers SAINT GENIX SUR GUIERS
    vers CHIMILIN / GRANIEU

    Voir toutes les infos de cette ligne

  • Car SGC03 AOSTE-ST GENIX SUR GUIERS Transisère

    vers SAINT GENIX SUR GUIERS
    vers AOSTE

  • Car SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Transisère

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers OYTIER SAINT OBLAS

  • Car SGE03 ST GEORGES COMBEROUSSE-ST GEORGES ESP Transisère

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE

  • Car SGE04 ARTAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Transisère

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers ARTAS / CHARANTONNAY

  • Car SJB01 LIEUDIEU-VIL. DE MARC-ST JEAN DE BOURNAY Transisère

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers VILLENEUVE DE MARC

  • Car SJB02 MEYSSIES-VIL. DE MARC-ST JEAN DE BOURNAY Transisère

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers MEYSSIEZ

  • Car SJB03 CULIN-ST AGNIN/BION-ST JEAN BOURNAY Transisère

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers CULIN

  • Car SJB04 TRAMOLE-CHATONNAY-ST J.BOURNAY Transisère

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers CHAMPIER / SAINTE ANNE SUR GERVONDE / TRAMOLE

  • Car SJB05 CRACHIER-ARTAS-ST J. BOURNAY Transisère

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ARTAS

  • Car SJB06 VILLENEUVE MARC-ST J. BOURNAY corres2090 Transisère

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car SJB07 ROYAS-S. MEPIN-ST J. BOURNAY(Corres2090) Transisère

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers SAVAS MEPIN

  • Car SJB08 SAVAS MEPIN-SAINT JEAN DE BOURNAY Transisère

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers BEAUVOIR DE MARC

  • Car SJB09 ARTAS-SAINT JEAN DE BOURNAY Transisère

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ARTAS

  • Car SJM03 ST GERVAIS-VINAY-POLIENAS-ST JEAN DE M. Transisère

    vers SAINT JEAN DE MOIRANS
    vers SAINT GERVAIS

  • Car SMH02 ST MARTIN D'URIAGE-GIERES-ST M.D'HERES Transisère

    vers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES / SAINT MARTIN D'URIAGE
    vers SAINT MARTIN D'URIAGE

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  • Car SMH03 TENCIN-LE VERSOUD-ST MARTIN D'HERES Transisère

    vers SAINT MARTIN D'HERES
    vers CHAMP PRES FROGES (LE) / TENCIN

  • Car TUL01 MONTAUD-TULLINS Transisère

    vers TULLINS
    vers MONTAUD

  • Car TUL02 LA RIVIERE-ST QUENTIN-TULLINS Transisère

    vers TULLINS
    vers SAINT QUENTIN SUR ISERE

  • Car TUL03 POLIENAS-TULLINS Transisère

    vers TULLINS
    vers POLIENAS

  • Car TUL04 MORETTE-CRAS-TULLINS Transisère

    vers TULLINS
    vers MORETTE

  • Car VER01 CHAMAGNIEU-FRONTONAS-LA VERPILLIERE Transisère

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers CHAMAGNIEU / CHARVIEU CHAVAGNEUX

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  • Car VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Transisère

    vers CREMIEU / VERPILLIERE (LA)
    vers ANTHON / CHARVIEU CHAVAGNEUX / CHAVANOZ / DIZIMIEU / TIGNIEU JAMEYZIEU / VEYSSILIEU / VILLETTE D'ANTHON

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  • Car VER08 FRONTONAS-LA VERPILLIERE Transisère

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers FRONTONAS

  • Car VIL01 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS

  • Car VIL02 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS

  • Car VIL03 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS

  • Car VIL04 RENCUREL-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers RENCUREL

  • Car VIL05 ENGINS-LANS EN VERCORS-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers ENGINS / LANS EN VERCORS

    Voir toutes les infos de cette ligne

  • Car VIL06 BOIS BARBU-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers VILLARD DE LANS

  • Car VIL07 COTE 2000-CORRENÇON-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers CORRENCON EN VERCORS

  • Car VIL08 ST NIZIER-LANS EN V.-VILLARD DE LANS Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers LANS EN VERCORS / SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE

  • Car VIZ03 BOURG D'OISANS-VIZILLE Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE) / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car VIZ06 LA MURE-LAFFREY-VIZILLE Transisère

    vers VIZILLE
    vers MURE (LA)

  • Car VIZ07 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-VIZILLE Transisère

    vers VIZILLE
    vers MURE (LA)

  • Car VIZ10 CHAMROUSSE-VIZILLE Transisère

    vers VIZILLE
    vers CHAMROUSSE

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  • Car VOI06 BIZONNES-OYEU-VOIRON Transisère

    vers VOIRON
    vers BIZONNES / BURCIN

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  • Car VOI07 LA FRETTE-COLOMBE-VOIRON Transisère

    vers VOIRON
    vers APPRIEU / BEVENAIS / COLOMBE / FRETTE (LA) / GRAND LEMPS (LE)

    Voir toutes les infos de cette ligne

  • Car VOR01 GRENOBLE-SAINT EGREVE-VOREPPE Transisère

    vers VOIRON / VOREPPE
    vers FONTAINE / FONTANIL CORNILLON / GRENOBLE / SAINT EGREVE