Infos transport en commun : Changement de look pour les car Transisère dès septembre 2019
Commercial
Votre car change de look entre septembre et janvier !
Attention de bien vérifier à l’avant du véhicule le numéro de la ligne et sa destination.
Merci de votre compréhension
L'équipe Transisère
Ligne(s) concernée(s)
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1000 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Transisèrevers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
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1010 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Transisèrevers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL
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1150 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Transisèrevers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
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3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
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3010 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Transisèrevers ALLEMONT / VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
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3030 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES) / GRENOBLE / VIZILLE
vers DEUX ALPES (LES)
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3040 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES) / SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)
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4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
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4101 GRENOBLE-GAP Transisèrevers GRENOBLE
vers GAP
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4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE
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5100 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers VILLARD DE LANS
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5110 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
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5120 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Transisèrevers LANS EN VERCORS
vers VILLARD DE LANS
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5130 CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD) Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers CORRENCON EN VERCORS
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6010 CHAMROUSSE-GRENOBLE Transisèrevers GIERES / GRENOBLE
vers CHAMROUSSE
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6020 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER
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6051 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE Transisèrevers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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6052 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Transisèrevers VAULNAVEYS LE HAUT
vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT
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6060 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers CHAMBERY / PONTCHARRA / RAVOIRE (LA) / TERRASSE (LA)
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6070 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Transisèrevers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
vers GIERES
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6200 ALLEVARD-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers ALLEVARD
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7110 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Transisèrevers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON
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ABR01 LA BATIE MONTGASCON-LES ABRETS Transisèrevers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
vers BATIE MONTGASCON (LA)
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ABR02 LA BATIE MONTGASCON-FITILIEU-LES ABRETS Transisèrevers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
vers BATIE MONTGASCON (LA) / SAINT ANDRE LE GAZ
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ABR03 ST ANDRE LE GAZ (EGLISE)-LES ABRETS Transisèrevers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
vers SAINT ANDRE LE GAZ
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ABR05 LA BATIE DIVISIN-MONTFERRAT-LES ABRETS Transisèrevers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
vers BATIE DIVISIN (LA)
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ABR06 VALENCOGNE-ST ONDRAS-LES ABRETS Transisèrevers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
vers VAL DE VIRIEU
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ABR07 ST ANDRE LE GAZ (SNCF)-LES ABRETS Transisèrevers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
vers SAINT ANDRE LE GAZ
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ABR08 VALENCOGNE-LA BATIE DIVISIN-LES ABRETS Transisèrevers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
vers VALENCOGNE
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AVE01 BUVIN-LES AVENIERES Transisèrevers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
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AVE02 DOLOMIEU-VEYRINS-THUEL. - LES AVENIERES Transisèrevers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU
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BDO01 ORNON-BOURG D'OISANS Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE)
vers ORNON
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BDO02 AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS Transisèrevers AURIS EN OISANS / BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE)
vers AURIS EN OISANS / DEUX ALPES (LES) / MIZOEN
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BDO03 VENOSC-BOURG D'OISANS Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)
vers DEUX ALPES (LES)
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BDO04 VAUJANY-OZ-ALLEMONT-BOURG D'OISANS Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE)
vers OZ / VAUJANY
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BDO05 LE BASSEY-LE VERT-BOURG D'OISANS Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE)
vers BOURG D'OISANS (LE)
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BDO08 RIOUPEROUX-LIVET-BOURG D'OISANS Transisèrevers BOURG D'OISANS (LE)
vers LIVET ET GAVET / SECHILIENNE / VIZILLE
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BJA07 BELMONT-BIOL-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers CHAVANOZ
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BJA08 MORESTEL-SALAGNON-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers JANNEYRIAS
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BJA09 ST ROMAIN DE JALIONAS-BOURGOIN Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
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BRI01 CREYS-BOUVESSE-BRIORD Transisèrevers BRIORD
vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU
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COR01 ST VINCENT DE MERCUZE-CROLLES-CORENC Transisèrevers CORENC
vers CROLLES / DOMENE / LUMBIN / SAINT ISMIER / SAINT NAZAIRE LES EYMES / SAINT VINCENT DE MERCUZE
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COR02 GONCELIN-BRIGNOUD-CORENC Transisèrevers CORENC
vers GONCELIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
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CPL01 GRENOBLE-AUTRANS-LA CHAPELLE EN VERCORS Transisèrevers CHAPELLE EN VERCORS (LA)
vers GRENOBLE
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DOM01 CHAMP PRES FROGES-BRIGNOUD-DOMENE Transisèrevers DOMENE
vers CHAMP PRES FROGES (LE) / VERSOUD (LE) / VILLARD BONNOT
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GRE04 VIENNE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers VIENNE
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LEM01 COLOMBE-LE GRAND LEMPS Transisèrevers GRAND LEMPS (LE)
vers APPRIEU / COLOMBE
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LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Transisèrevers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU / ROCHETOIRIN
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LTP04 AOSTE-FAVERGES-LA TOUR DU PIN Transisèrevers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AOSTE / CHAPELLE DE LA TOUR (LA) / FAVERGES DE LA TOUR
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LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Transisèrevers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / BIOL / DOISSIN / MONTREVEL / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON
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LTP06 VIRIEU SUR BOURBRE-LA TOUR DU PIN Transisèrevers SAINT JEAN DE SOUDAIN / SAINTE BLANDINE / TOUR DU PIN (LA)
vers BLANDIN / CHASSIGNIEU / CHELIEU / DOISSIN / MONTAGNIEU / SAINT DIDIER DE LA TOUR / SAINT ONDRAS / SAINTE BLANDINE / TOUR DU PIN (LA) / VAL DE VIRIEU
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LTP07 PT DE BEAUVOISIN-LA T.DU PIN LE CALLOUD Transisèrevers TOUR DU PIN (LA)
vers PONT DE BEAUVOISIN / VELANNE
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LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Transisèrevers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU