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Date d'impression : 30/08/2019

Infos transport en commun : Changement de look pour les car Transisère dès septembre 2019

Commercial

Jusqu'au 06/09/2019. - Transisère

Votre car change de look entre septembre et janvier !

Attention de bien vérifier à l’avant du véhicule le numéro de la ligne et sa destination. 

 

Merci de votre compréhension 

L'équipe Transisère

Ligne(s) concernée(s)

  • Car 1000 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)

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  • Car 1010 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL

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  • Car 1150 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Transisère

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU

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  • Car 3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

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  • Car 3010 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Transisère

    vers ALLEMONT / VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)

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  • Car 3030 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES) / GRENOBLE / VIZILLE
    vers DEUX ALPES (LES)

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  • Car 3040 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES) / SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
    vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)

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  • Car 4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)

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  • Car 4101 GRENOBLE-GAP Transisère

    vers GRENOBLE
    vers GAP

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  • Car 4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisère

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE

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  • Car 5100 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers VILLARD DE LANS

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  • Car 5110 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS

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  • Car 5120 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Transisère

    vers LANS EN VERCORS
    vers VILLARD DE LANS

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  • Car 5130 CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD) Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers CORRENCON EN VERCORS

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  • Car 6010 CHAMROUSSE-GRENOBLE Transisère

    vers GIERES / GRENOBLE
    vers CHAMROUSSE

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  • Car 6020 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER

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  • Car 6051 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE Transisère

    vers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
    vers SAINT MARTIN D'URIAGE

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  • Car 6052 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Transisère

    vers VAULNAVEYS LE HAUT
    vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT

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  • Car 6060 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers CHAMBERY / PONTCHARRA / RAVOIRE (LA) / TERRASSE (LA)

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  • Car 6070 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Transisère

    vers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
    vers GIERES

  • Car 6200 ALLEVARD-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers ALLEVARD

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  • Car 7110 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Transisère

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers VOIRON

  • Car ABR01 LA BATIE MONTGASCON-LES ABRETS Transisère

    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
    vers BATIE MONTGASCON (LA)

  • Car ABR02 LA BATIE MONTGASCON-FITILIEU-LES ABRETS Transisère

    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
    vers BATIE MONTGASCON (LA) / SAINT ANDRE LE GAZ

  • Car ABR03 ST ANDRE LE GAZ (EGLISE)-LES ABRETS Transisère

    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
    vers SAINT ANDRE LE GAZ

  • Car ABR05 LA BATIE DIVISIN-MONTFERRAT-LES ABRETS Transisère

    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
    vers BATIE DIVISIN (LA)

  • Car ABR06 VALENCOGNE-ST ONDRAS-LES ABRETS Transisère

    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
    vers VAL DE VIRIEU

  • Car ABR07 ST ANDRE LE GAZ (SNCF)-LES ABRETS Transisère

    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
    vers SAINT ANDRE LE GAZ

  • Car ABR08 VALENCOGNE-LA BATIE DIVISIN-LES ABRETS Transisère

    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
    vers VALENCOGNE

  • Car AVE01 BUVIN-LES AVENIERES Transisère

    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN

  • Car AVE02 DOLOMIEU-VEYRINS-THUEL. - LES AVENIERES Transisère

    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU

  • Car BDO01 ORNON-BOURG D'OISANS Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE)
    vers ORNON

  • Car BDO02 AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS Transisère

    vers AURIS EN OISANS / BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE)
    vers AURIS EN OISANS / DEUX ALPES (LES) / MIZOEN

  • Car BDO03 VENOSC-BOURG D'OISANS Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)
    vers DEUX ALPES (LES)

  • Car BDO04 VAUJANY-OZ-ALLEMONT-BOURG D'OISANS Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE)
    vers OZ / VAUJANY

  • Car BDO05 LE BASSEY-LE VERT-BOURG D'OISANS Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE)
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car BDO08 RIOUPEROUX-LIVET-BOURG D'OISANS Transisère

    vers BOURG D'OISANS (LE)
    vers LIVET ET GAVET / SECHILIENNE / VIZILLE

  • Car BJA07 BELMONT-BIOL-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers CHAVANOZ

  • Car BJA08 MORESTEL-SALAGNON-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers JANNEYRIAS

  • Car BJA09 ST ROMAIN DE JALIONAS-BOURGOIN Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VILLETTE D'ANTHON

  • Car BRI01 CREYS-BOUVESSE-BRIORD Transisère

    vers BRIORD
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU

  • Car COR01 ST VINCENT DE MERCUZE-CROLLES-CORENC Transisère

    vers CORENC
    vers CROLLES / DOMENE / LUMBIN / SAINT ISMIER / SAINT NAZAIRE LES EYMES / SAINT VINCENT DE MERCUZE

  • Car COR02 GONCELIN-BRIGNOUD-CORENC Transisère

    vers CORENC
    vers GONCELIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN

  • Car CPL01 GRENOBLE-AUTRANS-LA CHAPELLE EN VERCORS Transisère

    vers CHAPELLE EN VERCORS (LA)
    vers GRENOBLE

  • Car DOM01 CHAMP PRES FROGES-BRIGNOUD-DOMENE Transisère

    vers DOMENE
    vers CHAMP PRES FROGES (LE) / VERSOUD (LE) / VILLARD BONNOT

  • Car GRE04 VIENNE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers VIENNE

  • Car LEM01 COLOMBE-LE GRAND LEMPS Transisère

    vers GRAND LEMPS (LE)
    vers APPRIEU / COLOMBE

  • Car LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Transisère

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU / ROCHETOIRIN

  • Car LTP04 AOSTE-FAVERGES-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AOSTE / CHAPELLE DE LA TOUR (LA) / FAVERGES DE LA TOUR

  • Car LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / BIOL / DOISSIN / MONTREVEL / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON

  • Car LTP06 VIRIEU SUR BOURBRE-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / SAINTE BLANDINE / TOUR DU PIN (LA)
    vers BLANDIN / CHASSIGNIEU / CHELIEU / DOISSIN / MONTAGNIEU / SAINT DIDIER DE LA TOUR / SAINT ONDRAS / SAINTE BLANDINE / TOUR DU PIN (LA) / VAL DE VIRIEU

  • Car LTP07 PT DE BEAUVOISIN-LA T.DU PIN LE CALLOUD Transisère

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers PONT DE BEAUVOISIN / VELANNE

  • Car LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Transisère

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU