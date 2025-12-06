Infos transport en commun : C7 : circulation difficile ligne limitée à C.Manhès. Bus Relais jusqu'à Comboire
Perturbation
En raison d'une affluence importante dans la zone commerciale de Comboire, la ligne C7 rencontre des difficultés de circulation significatives. Afin d'éviter un retard général, la ligne est limitée à Colonel Manhès. Des bus relais effectuent la liaisons entre Comboire et Colonel Manhès, avec une prolongation jusqu'à Marie Curie (voir plan).
Ligne(s) concernée(s)
-
C7 ÉCHIROLLES Comboire / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Henri Wallon M résovers SEYSSINS - Comboire / ECHIROLLES - Colonel Manhès
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon