Infos transport en commun : C7 : circulation difficile ligne limitée à C.Manhès. Bus Relais jusqu'à Comboire

Perturbation

Jusqu'au 06/12/2025 - M réso

En raison d'une affluence importante dans la zone commerciale de Comboire, la ligne C7 rencontre des difficultés de circulation significatives. Afin d'éviter un retard général, la ligne est limitée à Colonel Manhès. Des bus relais effectuent la liaisons entre Comboire et Colonel Manhès, avec une prolongation jusqu'à Marie Curie (voir plan).

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C7 ÉCHIROLLES Comboire / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Henri Wallon M réso

    vers SEYSSINS - Comboire / ECHIROLLES - Colonel Manhès
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon
