Jusqu'au 18/12/2024 - M'Réso

En raison d'un accident de la circulation sur la Rocade Sud, la ligne C10 est déviée, entre les arrêts Champ Roman et François Quesnay uniquement en direction de Marie Curie. Déviation par Poisat et l'itinéraire de la C8. Le retard maximum constaté est de 30 minutes. Arrêt non desservi : Porte du Grésivaudan (direction Marie Curie).