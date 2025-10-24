itinisère

Infos transport en commun : C1 déviée. Dir P.Eau entre Revirée et Maire Dir JM Musique Revirée

Jusqu'au 24/10/2025 - M’Réso

En raison d'un obstacle sur la voie suite aux intempéries, la ligne C1 est déviée. En direction de Pré de l'Eau, la ligne est déviée entre La Revirée et Meylan Mairie. En direction de Cité Jean Macé, la ligne est déviée entre Maison de la Musique et La Revirée.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
