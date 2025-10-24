Perturbation

Jusqu'au 24/10/2025 - M’Réso

En raison d'un obstacle sur la voie suite aux intempéries, la ligne C1 est déviée. En direction de Pré de l'Eau, la ligne est déviée entre La Revirée et Meylan Mairie. En direction de Cité Jean Macé, la ligne est déviée entre Maison de la Musique et La Revirée.