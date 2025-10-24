Infos transport en commun : C1 déviée. Dir P.Eau entre Revirée et Maire Dir JM Musique Revirée
Perturbation
En raison d'un obstacle sur la voie suite aux intempéries, la ligne C1 est déviée. En direction de Pré de l'Eau, la ligne est déviée entre La Revirée et Meylan Mairie. En direction de Cité Jean Macé, la ligne est déviée entre Maison de la Musique et La Revirée.
Ligne(s) concernée(s)
-
C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau