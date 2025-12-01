itinisère

Date d'impression : 16/12/2025

Infos transport en commun : Bus relais C entre Le Prisme et Vallier-Catane (accident)

Perturbation

Jusqu'au 17/12/2025 - M réso

La ligne C ne circule pas entre les stations Le Prisme et Vallier - Catane en raison d'un accident de personne secteur Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville. Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C SEYSSINS Le Prisme / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Condillac M réso

    vers SEYSSINS - Le Prisme
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac
